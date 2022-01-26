Иерусалим, 27 января, 2022, 00:36 — ИА Регнум. На Израиль обрушилась зимняя буря, у побережья страны штормит, в Тель-Авиве идёт проливной дождь, в Иерусалиме и на севере выпал обильный снег. Об этом 26 января сообщает радио Kan.

Иерусалим

По его данным, с утра снег начал засыпать горные районы на севере Израиля. Вечером снегопад начался уже в Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан, что привело к отмене занятий в школах 27 января.

Образовавшийся гололёд привёл к полной остановке движения на шоссе номер один, соединяющем Тель-Авив с Иерусалимом. Также в иерусалимском муниципальном округе остановлено движение общественного транспорта — движение продолжают только трамваи.

Отмечается, что экстремальная для региона погода продлится до выходных.

Как сообщало ИА REGNUM, буря «Элпис», которая 24 января сильно осложнила жизнь в ряде регионов Греции, пришла в Израиль. В ночь на 26 января на севере страны начались ливни, в последующем распространяющиеся на центр страны.