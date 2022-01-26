Ереван, 27 января, 2022, 00:31 — ИА Регнум. Президент Армении Армен Саркисян не захотел брать на себя ответственность за крайне непопулярное в стране решение о нормализации отношений с Турцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 января заявила политолог Мариам Овсепян.

President.am Армен Саркисян

«Одной из главных причин отставки Саркисяна было то, что Армения пытается нормализовать отношения с Турцией и Азербайджаном. Это будет очень болезненно, и люди к этому, в принципе, не готовы. Поэтому Саркисян особенно и не хотел взваливать на себя такую ответственность», — заявила эксперт.

Напомним, что 23 января Армен Саркисян подал в отставку с поста президента страны.