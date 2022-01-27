Брюссель, , 00:25 — REGNUM Передовой отряд Сил реагирования НАТО во главе с Францией численностью пять тысяч человек может быть за несколько дней переброшен военным блоком в страны Черноморского региона. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 26 января в выступлении по ответу на предложения России по безопасности.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийская провокация: Киев готовит наступление на Донбасс — трансляция»

Он подчеркнул, что НАТО надеется на деэскалацию на Украине и предлагает российской стороне диалог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Йенс Столтенберг пообещал, что страны — участницы Североатлантического альянса не будут размещать свои войска на Украине.

Читайте ранее в этом сюжете: Столтенберг: НАТО не будет размещать на Украине свои войска