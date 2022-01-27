Вашингтон, , 00:25 — REGNUM Суд в США признал 24-летнего беженца из Афганистана виновным в сексуальном домогательстве к трёхлетней девочке в лагере для беженцев, передаёт New York Post.

Беженцы из Афганистана (сс) U.S. Marine Corps. 1stLt. Mark Andries

Сообщается, что обвинение было основано на показаниях двух американских солдат, которые заявили, что стали свидетелями того, как афганец пытался изнасиловать ребёнка. Сам подсудимый отверг обвинения и заявил, что поцелуи и прикосновения к детям являются частью афганской культуры.

По информации издания, и подсудимый, и пострадавшая девочка вместе с семьей были вывезены в Соединённые Штаты в минувшем году во время эвакуации американцами афганских граждан.

В ходе заседания 21 января суд признал мужчину виновным, а окончательный приговор ему должен быть выть вынесен 26 апреля. В соответствии с американским законодательством ему грозит пожизненное заключение.