Вашингтон, , 01:19 — REGNUM Посол США Джеффри Ховеньер 26 января заявил о поддержке США территориальной целостности и суверенитета Косово.

Косово Иван Шилов © ИА REGNUM

В интервью для косовского телеканала RTK политик заявил, что «Косово — независимое государство. Некоторые могут предпочитать оспаривать это, но это реальность».

Комментируя создание Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово дипломат заявил:

Джеффри Ховеньер «Я бы сказал, что даже тогда, во времена Ахтисаари, никто не имел в виду создание дополнительного правительственного слоя, чего-то с исполнительными полномочиями, чего-то, что… я осознаю, что есть опасения создания новой Республики Сербской. В этом никто не заинтересован. Это не поможет Косово. Не полезно. Но, это дает некоторые плюсы в том, что касается координации».

Таким образом представитель США высказался в поддержку создания в Косово Ассоциации сербских муниципалитетов без исполнительных полномочий.

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