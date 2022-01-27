Вашингтон, 27 января 2022, 01:19 — REGNUM Посол США Джеффри Ховеньер 26 января заявил о поддержке США территориальной целостности и суверенитета Косово.
В интервью для косовского телеканала RTK политик заявил, что «Косово — независимое государство. Некоторые могут предпочитать оспаривать это, но это реальность».
Комментируя создание Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово дипломат заявил:
Таким образом представитель США высказался в поддержку создания в Косово Ассоциации сербских муниципалитетов без исполнительных полномочий.
Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт: Конфликт вокруг Украины ускорит вступление Косово в НАТО