Вашингтон, 27 января, 2022, 01:19 — ИА Регнум. Посол США Джеффри Ховеньер 26 января заявил о поддержке США территориальной целостности и суверенитета Косово.

В интервью для косовского телеканала RTK политик заявил, что «Косово — независимое государство. Некоторые могут предпочитать оспаривать это, но это реальность».

Комментируя создание Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово дипломат заявил:

Джеффри Ховеньер

«Я бы сказал, что даже тогда, во времена Ахтисаари, никто не имел в виду создание дополнительного правительственного слоя, чего-то с исполнительными полномочиями, чего-то, что… я осознаю, что есть опасения создания новой Республики Сербской. В этом никто не заинтересован. Это не поможет Косово. Не полезно. Но, это дает некоторые плюсы в том, что касается координации».