Вашингтон, , 01:21 — REGNUM Международная организация «Global Firepower» 26 января опубликовала рейтинг стран мира по военной мощи. Среди 140 перечисленных стран на первом месте оказались США, следом были перечислены Россия, Китай, Индия и Япония.

Мощь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Согласно рейтингу, армия Франции (7-е место) сильнее, чем у Великобритании (8-е место) и Германии (16-е место). Германию также обогнали Пакистан и Бразилия.

В числе самых слабых армий оказались вооруженные силы Северной Македонии. Среди всех республик бывшей Югославии самую сильную армию сохраняет Сербия, она находится на 61-м месте в рейтинге. Хорватия идет следом, заняв 62-е место. Еще ниже идут Словения, получившая 86-е место и Босния и Герцеговина — 123-я. Черногория просто не была признана военной державой.

На Балканах самая сильная армия у Греции, которая находится на 27-м месте. Болгария получила 67-е место, Албания — 115-е.

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