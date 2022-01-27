Тирана, , 01:21 — REGNUM Министр туризма и окружающей среды Албании Миреля Кумбаро 26 января сообщила о том, что реки Вьоса, Шаля, горный хребет Албанские Альпы и гора Мунела были объявлены советом министром защищенными зонами.

Река Вьоса Lovely277

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, создание новых защищенных зон позволяет лучше планировать экономические и туристические мероприятия в Албании. Новое решение совета министром приведет к тому, что ранее разрозненные защищенные зоны будут объединены в одну площадью 20 тысяч га.

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Ранее в стране прошла акция по задержанию лиц, причастных к загрязнению окружающей среды, были задержаны свыше 50 человек.

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