Челябинск, , 23:46 — REGNUM Сильнодействующее вещество обнаружено и изъято у пассажирки, улетавшей в Шарм-эль-Шейх (Египет) из Челябинска, сообщили 26 января в пресс-службе Челябинской таможни.

Пресс-служба Челябинской таможни

В ручной клади пассажирка везла блистер с феназепамом, о чём стало известно в ходе проведения таможенного контроля. Лекарство, которое требует письменного декларирования и наличия у человека медицинской справки, изъято, возбуждено дело об административном правонарушении.

Комментируя случившееся, и.о. начальника Челябинской таможни Эдуард Туранов пояснил, что физлицам разрешено ввозить и вывозить сильнодействующие вещества, к которым относится феназепам, в виде лекарственных препаратов для личного пользования в ограниченном количестве.

Эдуард Туранов «В таких случаях пассажирам необходимо иметь при себе документы, подтверждающие его назначение врачом (рецепт, справку, выписку из истории болезни, либо их копии, заверенные установленным образом) и заполненную пассажирскую таможенную декларацию на бумажном носителе».

Также декларация может быть заполнена в виде электронного документа с использованием информационных сервисов автоматизированной подсистемы «Личный кабинет», расположенной на официальном сайте ФТС России. Этот документ нужно предъявить должностному лицу таможенного органа при прохождении таможенного контроля через «красный коридор».

Добавим, что только за два года в аэропорту Баландино таможенники выявили более 20 фактов незаконного перемещения сильнодействующих медикаментов.

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