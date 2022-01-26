В аэропорту Челябинска у пассажира обнаружено запрещённое к вывозу вещество
Челябинск, 26 января, 2022, 23:46 — ИА Регнум. Сильнодействующее вещество обнаружено и изъято у пассажирки, улетавшей в Шарм-эль-Шейх (Египет) из Челябинска, сообщили 26 января в пресс-службе Челябинской таможни.
В ручной клади пассажирка везла блистер с феназепамом, о чём стало известно в ходе проведения таможенного контроля. Лекарство, которое требует письменного декларирования и наличия у человека медицинской справки, изъято, возбуждено дело об административном правонарушении.
Комментируя случившееся, и.о. начальника Челябинской таможни Эдуард Туранов пояснил, что физлицам разрешено ввозить и вывозить сильнодействующие вещества, к которым относится феназепам, в виде лекарственных препаратов для личного пользования в ограниченном количестве.
Также декларация может быть заполнена в виде электронного документа с использованием информационных сервисов автоматизированной подсистемы «Личный кабинет», расположенной на официальном сайте ФТС России. Этот документ нужно предъявить должностному лицу таможенного органа при прохождении таможенного контроля через «красный коридор».
Добавим, что только за два года в аэропорту Баландино таможенники выявили более 20 фактов незаконного перемещения сильнодействующих медикаментов.