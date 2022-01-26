Тюмень, 26 января, 2022, 23:40 — ИА Регнум. В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины на одном из месторождений Уватского района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Пресс-служба СУ СКР по Тюменской области Следственные действия на месте происшествия

Трагедия произошла днём 23 декабря 2021 года во время снятия 43 — летним машинистом паровой передвижной установки колеса автомашины «КАМАЗ». Из-за разрушения металлического колёсного диска, шина с повреждённой камерой слетела с места крепления и смертельно травмировала рабочего.

Следствие полагает, что инцидент произошёл в результате нарушения ответственными лицами предприятия обязанностей по соблюдению требований охраны труда при эксплуатации промышленного оборудования. По факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 января в Прикамье на территории сельскохозяйственного кооператива произошёл несчастный случай, в результате которого пострадали двое работников.