Кабул, , 23:32 — REGNUM Сотрудники отделения больницы для пациентов с COVID-19 в афганской провинции Фарьяб грозят перестать выходить на работу из-за невыплаты заработной платы, передаёт 26 января газета «8 Собх».

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Начальник ковидного отделения Мохаммад Заман Азими сообщил, что около 40 врачей и медработников, делающих прививки, а также обслуживающий персонал не получают зарплату уже девять месяцев.

«Несмотря на это весь персонал находится на дежурстве и оказывает медицинские услуги людям. Если наша зарплата не будет выплачена до конца января, мы закроем больницу», — заявил он.

Один из врачей, работающих с больными COVID-19, Хабибулла Какар Ахмади сообщил, что медики выполняют свои обязанности в тяжелейших условиях, персонал больницы дежурит 24 часа в сутки, не получая за это денег.

Местные чиновники «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют, что уже выплатили зарплату ряду правительственных ведомств, а остальные ведомства получат её в ближайшее время.