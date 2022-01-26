Буэнос-Айрес, , 23:43 — REGNUM В Аргентине с 29 января ослабляются ограничения для путешественников, введённые ранее для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает новостное агентство Perfil.

Флаг Аргентины RonnyKA

«Вакцинированные от COVID-19 двумя компонентами вакцины не позже, чем за 14 дней до даты въезда в страну, не должны будут предъявлять ПЦР-тест, а также освобождаются от карантина», — говорится в официальном указе, опубликованном 26 января.

Послабление касается только граждан Аргентины, а также владельцев вида на жительство. Единственным необходимым условием для свободного въезда является прохождение полного курса вакцинации.

Для иностранных граждан наличие отрицательного результата ПЦР или антиген-теста по-прежнему обязательно, независимо от наличия у них карты вакцинации.

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