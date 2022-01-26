* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, , 23:20 — REGNUM Россия сделала запрос на проведение 27 января заседания Совета безопасности ООН по поводу недавних нападений отрядов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в северо-восточных «курдских» районах Сирии, сообщил 26 января журналистам первый заместитель постреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Игил (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, тревогу вызывает не только активизация террористов, но и ситуация в этой части Сирии.

«Мы глубоко обеспокоены в связи сообщениями о недавних нападениях ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на северо-востоке Сирии и в целом ситуацией в этой части страны», — сказал Полянский.

Он пояснил, что Москва запросила отдельное заседание, в ходе которого предполагается заслушать доклад заместителя генсека ООН, руководителя контртеррористического управления ООН Владимира Воронкова и других сотрудников секретариата ООН о развитии ситуации в северо-восточных районах Сирии.

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