Вашингтон, , 23:16 — REGNUM Рэп-музыканты DaBaby (Джонатан Линдейл Кирк) и YoungBoy Never Broke Again (Кентрелл Десин Голден) выпустили клип на совместную песню Hit. Премьера видео состоялась на YouTube-канале DaBaby 26 января.

Музыка (сс) StockSnap

В ролике рэперы дурачатся с детским оружием в большом особняке. Известно, что съемки ролика проходили в США.

Напомним, что ранее DaBaby и YoungBoy Never Broke Again неоднократно сотрудничали. Так, ранее исполнители презентовали другую совместную песню под названием Bestie.

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