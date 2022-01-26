Вашингтон, , 23:13 — REGNUM Американский рэпер A$AP Rocky (Раким Майерс) сделал анонс новой песни. Соответствующей информацией он поделился на своей странице в Instagram 26 января.

ASAP Rocky Flickr.com

https://www.instagram.com/p/CZMgt82gIA6/

Новая работа музыканта получила название Arya, она станет частью будущего альбома японского дизайнера Ниго (Томоаки Нагао). Вместе с информацией о новом треке рэпер представил минималистичный ролик, в съемках которого поучаствовал он сам.

Напомним, что 28 марта 2022 года состоится премьера музыкального альбома дизайнера Ниго. Проект включит в себя песни популярных исполнителей со всего мира.

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