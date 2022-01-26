Вашингтон, , 23:10 — REGNUM США не откажутся от использования всех возможных вариантов санкционных мер против России в случае эскалации вокруг Украины, заявила 26 января официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Псаки и Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Такое заявление она сделала, отвечая на вопрос журналистов о том, рассматриваются ли Белым домом персональные ограничительные меры в отношении президента России Владимира Путина.

«Наша политика состоит в том, чтобы не отказываться от любых имеющихся возможностей», — сказала Псаки в ответ на просьбу журналистов прокомментировать недавние заявления президента США Джо Байдена, допустившего санкции в отношении российского президента Путина.

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