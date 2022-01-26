Володарский район, Нижегородская область, 26 января, 2022, 23:09 — ИА Регнум. В населенном пункте Талашманово на автотрассе М-7 «Волга» в ночные часы 30 января будет ограничено движение в связи с монтажом надземного перехода. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород.

Пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород» Надземный переход

Работы запланированы на 353-м км автодороги с 23:30 мск до 0:00 мск. Движение на данном участке будет временно приостановлено в целях безопасности.

Водителей призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут поездок. Объезд возможен через Ильиногорск с выходами на М-7 на 350-м и 356-м километрах.

ИА REGNUM напоминает, всего на автодороге М-7 «Волга» планируется установить пять надземных переходов. В управлении дорог Москва — Нижний Новгород отмечали, что таким образом будет организовано безопасное движение для пешеходов в населенных пунктах.

В текущем году переходы появятся в Талашманово, Золино и Лесном кордоне. В 2023 году — в Новосмолино и Лесной поляне. На автодороге М-7 в границах Владимирской и Нижегородской областей действуют 48 надземных и пять подземных переходов.