Киев, , 23:31 — REGNUM Украинский депутат и политик Ирина Фриц 26 января поблагодарила Косово за поддержку на фоне напряжения на Донбассе.

KFOR. Косово Georgia National Guard

На своей странице в социальной сети Facebook Фриц поблагодарила президента Косово Вьосу Османи за поддержку Украины «в период угрозы нападения России». Также политик осудила Сербию за поддержку Донбасса и России в виде групп добровольцев.

«Я убеждена, что Украина должна поддерживать настоящих друзей, которые также избрали независимость, — подчеркнула Фриц. — Пришло время отказаться от двойных стандартов. Друзья Украины не те, кто отправляют пророссийских добровольцев на нашу землю, а те, кто также живут под угрозой вооруженного конфликта и выражают поддержку нашему государству».

Читайте ранее в этом сюжете: В США пообещали поддержать армию Косово

Читайте развитие сюжета: Эксперт: Конфликт вокруг Украины ускорит вступление Косово в НАТО