Киев, 26 января, 2022, 23:31 — ИА Регнум. Украинский депутат и политик Ирина Фриз 26 января поблагодарила Косово за поддержку на фоне напряжения в Донбассе.

Georgia National Guard KFOR. Косово

На своей странице в социальной сети Facebook Фриз поблагодарила президента Косово Вьосу Османи за поддержку Украины «в период угрозы нападения России». Также политик осудила Сербию за поддержку Донбасса и России в виде групп добровольцев.

«Я убеждена, что Украина должна поддерживать настоящих друзей, которые также избрали независимость, — подчеркнула Фриз. — Пришло время отказаться от двойных стандартов. Друзья Украины не те, кто отправляют пророссийских добровольцев на нашу землю, а те, кто также живут под угрозой вооруженного конфликта и выражают поддержку нашему государству».