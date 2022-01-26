Париж, , 23:07 — REGNUM Переговоры политсоветников лидеров России, Германии, Франции и Украины («нормандской четвёрки») завершились. Встреча в Елисейском дворце продолжалась восемь с половиной часов.

Дмитрий Козак kremlin.ru

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Со стороны России в переговорах участвовал заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак. Украину представлял на встрече глава офиса президента Андрей Ермак.

Комментируя итоги встречи, Козак сказал, что состоялся «непростой разговор». При этом, возможно, это был «первый такой откровенный разговор для того, чтобы провести инвентаризацию всех проблем, связанных с реализацией Минских соглашений».

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