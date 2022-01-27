Берлин, , 00:11 — REGNUM Правительство Германии понижает свой прогноз относительно роста экономики страны из-за продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщило 26 января немецкое издание Spiegel.

Роберт Хабек Sandro Halank

Министр экономики Роберт Хабек заявил в ежегодном экономическом отчёте о сложной экономической «фазе наверстывания». В 2022 году правительство ожидает роста валового внутреннего продукта на 3,6%.

Согласно отчёту, объём производства в первом квартале, вероятно, всё ещё будет зависеть от пандемии и соответствующих ограничений, особенно в сфере услуг.

«С ростом уровня вакцинации можно будет сдержать пандемию и сократить помощь в кризисных ситуациях. Тогда и восстановление экономики заметно ускорится», — отметил Хабек.

В 2021 году экономика Германии выросла на 2,7%. Однако рост валового внутреннего продукта, о котором сообщило Федеральное статистическое управление на основе первоначальных цифр, оказался ниже, чем ожидалось.

После того, как инфляция в стране подскочила до самого высокого уровня за последние 30 лет, жители Германии уже не могут рассчитывать на быстрый подъём. «В целом ожидается, что рост потребительских цен в текущем году снова будет значительным (3,3%)», — говорится в годовом экономическом отчёте.

В среднем за последний год инфляция в Германии выросла на 3,1%, что в основном было связано с ростом цен на энергоносители.