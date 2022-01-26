Берлин, , 23:54 — REGNUM На фоне истощения запасов природного газа в Европе среди немецких граждан растёт страх перед холодами. Теперь только от погоды зависит, хватит ли текущих энергетических мощностей для обеспечения всех потребностей страны, передаёт 26 января немецкое агентство Deutsche Welle.

Природный газ Ratfink1973

Ввиду узких мест на рынке природного газа глава энергетической компании RWE Маркус Креббер призвал к вмешательству государства для повышения надёжности поставок. «Надлежащие усилия могут привести к накоплению запасов газа государством, как и в случае с нефтью», — заявил Креббер.

По его словам, одним из решений может быть более строгое регулирование, чтобы «поставщики газа выполнили основную часть своих обязательств по поставкам посредством долгосрочных контрактов на покупку или хранение».

Глава RWE также высказался за снижение зависимости от голубого топлива из России и заявил о необходимости диверсификации поставок за счёт строительства портов для импорта сжиженного газа.