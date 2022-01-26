* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 26 января, 2022, 22:59 — ИА Регнум. В провинции Баглан на северо-востоке Афганистана возобновились боестолкновения между Фронтом национального сопротивления и движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передаёт 26 января газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Член Фронта национального сопротивления в долине Чарх-и-Фалак уезда Хост-ва-Ференг Шарифулла Сангин сообщил, что операция талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против ополченцев началась в 3 часа ночи и продолжалась до 6 часов утра.

По его словам, в результате столкновений есть жертвы с обеих сторон. Один боевик Фронта национального сопротивления был убит и ещё один получил ранения. Достоверных данных о потерях «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нет.

Деревня Казар-Дарайе Чархе-Фалак в уезде Хост-ва-Ференг, где продолжаются бои, уже более двух суток находится в осаде.