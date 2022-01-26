Вашингтон, , 22:54 — REGNUM Палубный беспилотный вертолет MQ-8C Fire Scout принят на вооружение ВМС США, сообщил журналистам руководитель программы беспилотных вертолетов Эрик Содерберг.

Камера беспилотника

По его словам, новый аппарат в несколько раз эффективнее своего предшественника, беспилотного вертолета MQ-8B, который ранее применялся на боевых кораблях 5-го и 7-го флотов США.

Он уточнил, что MQ-8C в десять раз превосходит по дальности действия, а также способен работать в воздухе 10 часов вместо трёх. Американские военные отмечают, что это даёт новые возможности в решении задач разведки, наблюдения и целеуказания.

Отмечено, что аппарат может работать с кораблей любого типа и даже с неподготовленных грунтовых площадок.

Беспилотник оснащён радаром MQ-8C Leonardo AN/ZPY-8 (Osprey), способным обнаруживать и автоматически отслеживать объекты на очень больших расстояниях, круглосуточно и в любых погодных условиях.

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