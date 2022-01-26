Барселона, Испания, 26 января, 2022, 22:54 — ИА Регнум. Руководство каталонской «Барселоны» определилось с альтернативой Тальяфико. Как сообщает издание Mundo Deportivo, состав «сине-гранатовых» может пополнить 26-летний испанский фланговый атакующий защитник «Бенфики» Алехандро Гримальдо.

Catherine Kõrtsmik Алехандро Гримальдо

В текущем сезоне счету Гримальдо четыре забитых мяча и четыре результативные передачи в 31-м матче за «Бенфику» во всех турнирах.

Гримальдо, будучи воспитанником «Барселоны», покинул каталонский клуб 1 января 2016 года и перешел в «Бенфику» за 2,1 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость испанского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Николас Тальяфико готов покинуть амстердамский «Аякс» ради перехода в «Барселону».