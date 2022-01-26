Анже, Франция, , 22:53 — REGNUM 26 января в Анже на стадионе «Стад Раймон Копа» «Анже» в матче двадцатого тура французской Лиги 1 сезона 2021/22 потерпел поражение от «Сент-Этьена» со счетом 0:1. Единственный мяч в конце первого тайма в свои ворота забил защитник «Анже» Батиста Менди.

Желтые карточки получили Джейсон Мбок (89') и Махди Камара (89'). На матче работала бригада арбитров во главе с Клеманом Турпеном. Ассистенты главного судьи — Николя Дано и Сириль Грингор.

Эта победа в чемпионате стала для «Сент-Этьена» первой в новом 2022 года. В последний раз «Сент-Этьен» побеждал в матче Лиги 1 21 ноября 2022 года в поединке с «Труа» (1:0).

Составы команд:

«Анже»: Петкович, Менди, Траоре, Мансо, Мангани, Фюльжени (Надье, 88'), Кабо, Бенталеб (Капель, 59'), Лаге (Фатар, 88'), Нинга (Мбок, 74), Брахими (Таиби, 74').

«Сент-Этьен»: Бернардони, Наде, Колодзейчак, Камара, Гурна-Дуат (Диайе, 90'), Масон, Муффек (Аушиш, 74'), Тиуб (Юссуфб 74'), Норден (Хаджи, 90'), Сако (Дени, 39'), Будебуз.

Статистика матча («Анже"/ «Сент-Этьен»)

Удары 7/8

Удары в створ 4/5

Владение 52%/48%

Угловые 3/1

Нарушения 7/12

«Сент-Этьен» одержал третью победу в сезоне и набрал пятнадцать очков, но остался на последнем двадцатом месте в турнирной таблице Лиги 1. «Анже» с 29-ю очками располагается на двенадцатой позиции.