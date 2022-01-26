Брюссель, , 22:46 — REGNUM В своём ответе Москве по гарантиям безопасности НАТО заявляет о бескомпромиссности насчёт количества участников альянса, сообщил 26 января журналистам генсек военного блока Йенс Столтенберг.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Заявив, что альянс не станет идти на компромисс по своей принципиальной позиции, касающейся возможностей расширения своего состава, Столтенберг сказал:

«НАТО уважает право любой страны, например Украины, запросить членство, как право стран — таких как Швеция и Финляндия — его не запрашивать».

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