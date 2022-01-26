Брюссель, 26 января 2022, 22:46 — REGNUM В своём ответе Москве по гарантиям безопасности НАТО заявляет о бескомпромиссности насчёт количества участников альянса, сообщил 26 января журналистам генсек военного блока Йенс Столтенберг.
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Заявив, что альянс не станет идти на компромисс по своей принципиальной позиции, касающейся возможностей расширения своего состава, Столтенберг сказал:
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