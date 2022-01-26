Милан, Италия, 26 января 2022, 22:39 — REGNUM 18-летний сербский центрфорвард «Црвены Звезды» Марко Лазетич 26 января стал игроком итальянского «Милана». Об этом сообщили на официальном сайте «россонери».

ФК Милан
ФК Милан
(сс) Maarten Van Damme

Сумма трансфера составила 4 миллиона евро. Соглашение Лазетича с «Миланом» рассчитано до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне Марко Лазетич принял участие в четырнадцати матчах чемпионата Сербии сезона 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Колумбары». В составе молодежных сборных Серии U16 и U19 Лазетич забил два гола в семи матчах за национальную команду во всех турнирах.

После 23-х туров «Милан», одержав пятнадцать побед и набрав 49 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице итальянской Серии А 2021/22.