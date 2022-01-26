Милан, Италия, 26 января, 2022, 22:39 — ИА Регнум. 18-летний сербский центрфорвард «Црвены Звезды» Марко Лазетич 26 января стал игроком итальянского «Милана». Об этом сообщили на официальном сайте «россонери».

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

Сумма трансфера составила 4 миллиона евро. Соглашение Лазетича с «Миланом» рассчитано до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне Марко Лазетич принял участие в четырнадцати матчах чемпионата Сербии сезона 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Колумбары». В составе молодежных сборных Серии U16 и U19 Лазетич забил два гола в семи матчах за национальную команду во всех турнирах.

После 23-х туров «Милан», одержав пятнадцать побед и набрав 49 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице итальянской Серии А 2021/22.