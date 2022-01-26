26 января 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 23:34 — REGNUM Решение литовских властей запретить въезд в страну для российских исполнителей Наташи Королёвой и Хабиба до 2027 года в связи с внесением их в список нежелательных лиц, которые выступали в Крыму, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 26 января в социальной сети Facebook.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

«Теперь украинским властям следует запретить песню: «Маленькая страна, маленькая страна. Кто мне расскажет, кто подскажет, где она, где она…» — пишет Марина М.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные запреты бьют по репутации в первую очередь литовского правительства, которое не нашло ничего лучше, как бороться с российскими артистами.

«Маленькая страна с большими комплексами. Литва окончательно теряет своё лицо! С ней и так до сего момента мало кто считался, кроме России, а теперь и с ней у Вильнюса отношения разрушены», — пишет Галина Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что российские артисты, конечно, не рады такой подлянке от властей Литвы, но горевать по этому поводу они не станут. И причина этому банальная: Литва — очень маленькое государство.

«Удар пришёл откуда не ждали! Ну как так-то?! Куда им теперь без Литвы, в которой населения в два раза меньше, чем людей проживает в Санкт-Петербурге?!» — удивляется Арт Г.

Часть людей полагает, что официальная Литва отыгрывается на тех, от кого она не боится получить ответ. А именно на певцах и музыкантах, которые даже не участвуют во всех этих политических игрищах, пишут граждане.

«Жалкое и недостойное поведение. Жители Литвы хотели послушать российских артистов и их песни про любовь, про вечное. Причём тут эта долбаная политика? Королёва — гражданка России! Выступает она теперь в российском Крыму, а как иначе-то? Это теперь Российская Федерация, слов из песни не выкинешь, как говорится! Задолбали вконец со своей политикой гнилой!» — написала Валерия И.

Вклад Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что простые жители Литвы явным образом не поддерживают столь неадекватные действия своего правительства, ведь билеты на предстоящие концерты российских артистов на территории страны были раскуплены заранее.

«Хочу в очередной раз напомнить некоторым комментаторам, что правительство Литвы — это не вся Литва. Простой люд проголосовал своими деньгами (а именно — купили билеты на концерты). Значит, они хотели приезда этих артистов. И сегодня как минимум 3000 человек из разных городов Литвы (а по слухам и Латвии) в последний момент получили подлянку от правительства. Да, конечно, в масштабах РФ — это ничтожные числа, но в масштабах Литвы и в условиях пандемии — это довольно большое количество людей», — отмечает Талиночка Н.

Нашлись и те комментаторы, которые указывают на то, что власти Литвы заняли крайне низкую и подлую позицию, совершенно забывая о чувстве собственного достоинства.

«У Литвы есть повод обижаться на все соседние государства. Но обижаются тамошние политики только на Россию — это сейчас в тренде. Хотя простым гражданам Литвы точно не легче. Простым людям по обеим сторонам всех границ нужно одно и то же — мир, спокойствие, уверенность в завтрашнем дне и экономическое благополучие. Политики, которые не могут дать всё это своим гражданам, постоянно пытаются увести внимание от этого, пугая и обманывая своих граждан», — указывает Konstantin S.

Напомним, 23 января Литовское радио и телевидение опубликовало информацию, согласно которой власти Литвы запретили въезд в страну для российских исполнителей Наташи Королёвой и Хабиба до 2027 года в связи с внесением их в список нежелательных лиц, которые выступали в Крыму.