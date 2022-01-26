Приштина, , 22:48 — REGNUM Спикер парламента Косово Главк Конюфца 26 января заразился коронавирусом.

Косово Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, новость представила общественности заместитель Конюфцы Саранда Богуевци. Именно она исполняла обязанности Конюфцы на парламентском заседании 26 января.

Также коронавирусом заразилась министр промышленности, предпринимательства и торговли Косово Розета Хайдари.

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