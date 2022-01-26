Москва, , 22:34 — REGNUM 26 января на официальном сайте московского «Спартака» объявили об уходе 26-летнего нидерландского опорного полузащитника Йоррита Хендрикса в «Фейеноорд» на правах свободного агента.

Соглашение рассчитано на полтора года до конца сезона 2022/23. Также арендное соглашение включает в себя опцию выкупа Хендрикса «Фейеноордом».

В текущем сезоне Йоррит Хендрикс принял участие в одиннадцати матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил две желтые карточки.

За «Спартак» Хендрикс выступает с 16 января 2021 года после перехода из ПСВ за 500 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 1,6 миллиона евро.