Анкара, 26 января, 2022, 22:33 — ИА Регнум. Турция предложила Стамбул для проведения очных заседаний трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию в Донбассе при условии согласия всех сторон конфликта, сообщил 26 января спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Микко Киннунен.

Allan Watt Статуя Ататюрка в Измире, Турция

По его словам, турецкое предложение было заявлено в ответ на просьбу председателя ОБСЕ.

«В ответ на просьбу председателя ОБСЕ Турция предварительно предложила Стамбул в качестве потенциального места проведения встреч ТКГ при условии достижения консенсуса… Я проинформировал участников дискуссий об этой возможности возврата к очным заседаниям. Я считаю, что личные встречи повысят качество и конфиденциальность обсуждений», — указано в заявлении Киннунена, опубликованном пресс-службой ОБСЕ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно предлагал организовать в Турции переговоры президента России Владимира Путина и украинского президента Зеленского. Москва ответила, что не нуждается в посредниках для решения этих вопросов.