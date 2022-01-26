Рим, , 22:32 — REGNUM Лидеры леволиберальной Демократической партии Италии требуют, чтобы правоконсерваторы не вносили на голосование на президентских выборах имена собственных кандидатов, а приняли в участие в общем поиске «надпартийного» кандидата, передают национальные СМИ в среду, 26 января, со ссылкой на осведомленные источники.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

27 января, в четвертый день выборов, правые намерены официально выдвинуть своих кандидатов — предполагается, что ими станут экс-прокурор Карло Нордио, бывший мэр Милана Летиция Моратти и публицист Марчелло Пера.

Правым для избрания президента может хватить голосов собственных представителей, а также внефракционных депутатов. Либералы, по данным СМИ, обещают при таком сценарии выйти из состава коалиционного правительства и таким образом погрузить страну в полномасштабный политический кризис — без президента и без правительства.

Президента Италии выбирают депутаты и сенаторы, а также представители местной власти (всего 1009 человек). Полномочия действующего формального главы государства Серджо Маттареллы заканчиваются в феврале 2022 года. Он не намерен идти на второй срок. Выборы начались 24 января, первый и второй туры закончились безрезультатно. После третьего тура для избрания президента достаточно простого большинства голосов. Обсуждаются кандидатуры премьер-министра Марио Драги, экс-прокурора Карло Нордио, министра юстиции Марты Картабиа и некоторых других политиков.