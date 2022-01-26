Мадрид, 26 января 2022, 22:29 — REGNUM 32-летний фланговый атакующий защитник сборной Дании по футболу Даниэль Васс, выступающий за «Валенсию», в ближайшее время станет игроком мадридского «Атлетико».

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне
Антон Зайцев

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, соглашение будет рассчитано на один сезон до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Даниэль Васс принял участие в девятнадцати турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей и получил шесть желтых карточек.

Васс перешел из «Севильи» в «Валенсию» 10 июля 2018 года за 6 миллионов евро. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает датского защитника также в 6 миллионов евро.