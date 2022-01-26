Мадрид, , 22:29 — REGNUM 32-летний фланговый атакующий защитник сборной Дании по футболу Даниэль Васс, выступающий за «Валенсию», в ближайшее время станет игроком мадридского «Атлетико».

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне Антон Зайцев

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, соглашение будет рассчитано на один сезон до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Даниэль Васс принял участие в девятнадцати турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей и получил шесть желтых карточек.

Васс перешел из «Севильи» в «Валенсию» 10 июля 2018 года за 6 миллионов евро. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает датского защитника также в 6 миллионов евро.