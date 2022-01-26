Рим, , 22:25 — REGNUM Третий тур президентских выборов в Италии в среду, 26 января, вновь закончился безрезультатно.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Представители парламентских партий в четверг продолжат консультации. Ожидается, что правоконсерваторы поставят на голосование имена своих кандидатов. Начиная с четвертого тура, для избрания президента достаточно простого большинства голосов.

Президента Италии выбирают депутаты и сенаторы, а также представители местной власти (всего 1009 человек). Полномочия действующего формального главы государства Серджо Маттареллы заканчиваются в феврале 2022 года. Он не намерен идти на второй срок. Обсуждаются кандидатуры премьер-министра Марио Драги, экс-прокурора Карло Нордио, министра юстиции Марты Картабиа и некоторых других политиков.