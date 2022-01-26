Приштина, , 22:29 — REGNUM Специальный департамент суда первой инстанции в Приштине 26 января вынес приговор гражданину Косово К.Д., обвиняемому в совершении уголовного преступления «Организация и участие в преступной группировке».

Уйгурские террористы в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Sahm_Aaber

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, мужчина осужден на два года и восемь месяцев тюремного заключения, из этого срока будут вычтены полгода, которые он провел в камере предварительного заключения.

Напомним, власти Косово ранее при поддержке США эвакуировали из Сирии более ста граждан края, большую часть которых составляли жены и дети боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: Албания ухудшила показатели в индексе восприятия коррупции