Сыктывкар, 26 января, 2022, 22:24 — ИА Регнум. В Коми приняли решение приостановить оказание плановой медицинской помощи. Об этом в своем видеообращении сообщил глава республики Владимир Уйба.

Цитата из х/ф «Обыкновенный человек». Реж. Александр Столбов. 1956. СССР Врачи

«Мы останавливаем плановую медпомощь, переводим врачей и средний медперсонал на борьбу с ковидом. Предполагаем, что вспышка продлится до конца февраля и, может быть, затронет первую декаду марта», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми выявили 449 случаев заражения коронавирусом, скончались десять ковид-пациентов.