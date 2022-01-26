Яунде, , 22:22 — REGNUM 26 января в Дуале на стадионе «Япома» сборная Египта по футболу в матче 1/8 финала Кубка Африканских Наций 2021 одержала победу над сборной Кот-д'Ивуара в серии пенальти со сетом 5:4. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0.

Мохаммед Салах Fifa.com

Серия пенальти: Николя Пепе — 1:0, Ахмед Сайед — 1:1, Ибрагим Сангаре — 2:1, Амар Аль Сулайа — 2:2, Эрик Байи — 2:2, Омар Камал — 2:3, Максвелл Корне — 3:3, Мохаммед Абделмонем — 3:4, Уилфрид Заа — 4:4, Мохаммед Салах — 4:5.

Статистика матча (Кот-д'Ивуар/Египет)

Удары 13/21

Удары в створ 8/5

Владение 55%/45%

Нарушения 20/16

Угловые 9/7

Составы команд:

Кот-д'Ивуар: Сангаре, Конан, Дели, Байи, Орье, Сери (Бога, 72'), Кессье (Дие, 30'), Сангаре, Градель (Заа, 71'), Пепе, Аллер (Корне, 105').

Египет: эль-Шенави (Абугабал, 88'), Камал, Хегази, Эль Фоту, Аль Сулайа, Фатхи (Сайед, 84'), эль-Ненни, Мохамед (Шериф, 91'), Мармуш (Хассан, 71'), Салах.