Рим, 26 января, 2022, 22:22 — ИА Регнум. Бюджет Италии тратит на содержание президента страны и его администрации 224 млн евро в год, сообщает Mediaset в среду, 26 января.

Presidenza della Repubblica Президент Италии Серджо Маттарелла

На зарплату главы государства приходится лишь 0,24% этой суммы (около 500 тысяч евро). Основная часть расходов идёт на зарплаты сотрудников администрации.

В настоящее время в Италии проходят президентские выборы. Президента выбирают депутаты и сенаторы, а также представители местной власти (всего 1009 человек). Полномочия действующего формального главы государства Серджо Маттареллы заканчиваются в феврале 2022 года. Он не намерен идти на второй срок. Выборы начались 24 января, первые тритура закончились безрезультатно. После третьего тура для избрания президента достаточно простого большинства голосов. Обсуждаются кандидатуры премьер-министра Марио Драги, экс-прокурора Карло Нордио, министра юстиции Марты Картабиа и некоторых других политиков.