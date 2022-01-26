26 января 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 23:21 — REGNUM Заявление официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса о том, что американская администрация не намерена идти на какие-либо уступки России по вопросу гарантий безопасности, поскольку прогресс в переговорах возможен исключительно на основе взаимных шагов, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 26 января в социальной сети Facebook.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Кто бы сомневался! Они ждут, не дождутся, когда Украина пойдёт в атаку на Донбасс, чтобы обвинить в последующем в агрессии Российскую Федерацию», — пишет Людмила Т.

Нед Прайс Ru.usembassy.gov

Многие пользователи не были удивлены подобным исходом событий, потому что Запад проводил многолетнюю антироссийскую политику, от которой отказываться он явным образом не собирался.

«Ну этого, собственно, и следовало ожидать, учитывая истерику НАТО вокруг России и якобы «планов вторжения на Украину». Следующий шаг — подчинённые на Украине начинают нападать на жителей Донбасса, Российская Федерация признает ЛДНР, а истерички дополнительно окружают Россию. Только всего этого можно было ожидать и до этих заявлений», — отмечает Борис Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия не представляет западным странам угрозы и даже не давала ни разу для этого повода, но вот зато Североатлантический альянс всеми силами пытается уже несколько десятков лет подобраться ближе к российской столице.

«А то Россия прям капец как со своей территории угрожает Америке! Это же мы стоим у её границ! Отличная логика — подойти войсками к границам и требовать взаимных уступок», — заметил Станислав З.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что даже согласие России на условия, предоставленные странами НАТО, в конечном итоге не приведёт ни к чему дельному, потому что, несмотря на заявления, и США, и Евросоюз не намерены идти на компромиссы.

«И где же эта взаимность?! Да не было её никогда со стороны западноевропейских стран и не будет! Одна болтология! Большим куском можно и подавится, а меленькими кусками можно сожрать всё. Со временем. Что и происходит. Не заработали бы колики в желудке», — написала Валентина О.

«Ничего нового, американских политиков с комплексом исключительности нации мозг не работает адекватно. Это как гопота, которая пытается отобрать деньги и прессануть паренька в соотношении: толпа на одного. Но подобный вариант часто даёт сбой. К примеру, Россия может внезапно оказаться на Кубе или в Венесуэле», — предупреждает Игорь К.

Ряд пользователей указывает на то, что российскому руководству пора снять розовые очки и осознать, что США и Европа не намерены считаться с нашей страной, а значит, руки Российской Федерации на международной арене должны быть наконец-то полностью развязаны.

«Видимо, пришла пора России возвращаться на Кубу. Надо разместить свою базу близ американских границ, чтобы уровнять их требования», — считает пользователь Александр Д.

«Никто не собирается нападать ни с какой стороны. Нема дурных. НАТО сохраняют свои насиженные рабочие места, как и для миллионов солдатиков и офицериков на службе. А говорят они такое для дураков, принимающих всё за чистую монету, отмывая своё привычное бабло. Вот и немецкого адмирала сняли, чтобы не пробуждал сомнений в их серьёзности, и не путал им карты. А вы спорьте, спорьте, дискутируйте. На диванчиках и удобных стульчиках у компьютерных столиков», — пишет Maya K.

Нашлись и те, кто убеждены, что разговоры разговорами, а то, что происходит за кулисами, нам, простым людям, угадать крайне непросто.

«Говорить они могут всё что угодно. Важно то, что они напишут. Кстати, почему не хотят публиковать ответ?» — интересуется Сергей К.

Напомним, 24 января официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил в видеоролике на YouTube-канале ведомства о том, что американская администрация не намерена идти на какие-либо уступки России по вопросу гарантий безопасности, поскольку прогресс в переговорах возможен исключительно на основе взаимных шагов.