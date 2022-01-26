Севилья, Испания, , 22:18 — REGNUM 29-летний испанский атакующий полузащитник Иско, выступающий за мадридский «Реал», летом этого года может стать игроком «Севильи». Об этом 26 января сообщило испанское издание Sport.es.

Иско Дарья Антонова © ИА REGNUM

Соглашение Иско со «сливочными» действует до 30 июня 2022 года. В июле футболист сможет присоединиться к «Севилье» на правах свободного агента.

В текущем сезоне на счету Иско два забитых мяча за мадридский «Реал» в двенадцати матчах испанской Примеры 2021/22 и Кубка Испании.

«Реал» подписал Иско 1 июля 2013 года, выкупив его контракт у «Малаги» за 30 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость атакующего полузащитника, согласно данным портала transfermarkt, составляет 9 миллионов евро.

Ранее «Севилья» объявила о переходе французского нападающего Антони Марсьяля из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года.