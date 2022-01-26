Севилья, Испания, 26 января, 2022, 22:18 — ИА Регнум. 29-летний испанский атакующий полузащитник Иско, выступающий за мадридский «Реал», летом этого года может стать игроком «Севильи». Об этом 26 января сообщило испанское издание Sport.es.

Дарья Антонова ИА REGNUM Иско

Соглашение Иско со «сливочными» действует до 30 июня 2022 года. В июле футболист сможет присоединиться к «Севилье» на правах свободного агента.

В текущем сезоне на счету Иско два забитых мяча за мадридский «Реал» в двенадцати матчах испанской Примеры 2021/22 и Кубка Испании.

«Реал» подписал Иско 1 июля 2013 года, выкупив его контракт у «Малаги» за 30 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость атакующего полузащитника, согласно данным портала transfermarkt, составляет 9 миллионов евро.

Ранее «Севилья» объявила о переходе французского нападающего Антони Марсьяля из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года.