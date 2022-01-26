Киев, 26 января, 2022, 22:46 — ИА Регнум. Профильные органы Черногории и Украины согласовали выдачу сертификата на экспорт украинских мясных полуфабрикатов. Об этом 26 января сообщил МИД Украины на своем официальном сайте.

Франс Снайдерс. Мясная лавка. 1630-е

«Украина тесно сотрудничает с Черногорией по многим видам товаров. С начала года перечень экспортируемых товаров увеличился за счет некоторых мясных продуктов и полуфабрикатов. Это значит, что украинские производители получили дополнительные возможности для роста», — отметила глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая.

Напомним, что ранее черногорская и украинская стороны согласовали выдачу сертификатов на экспорт молочных продуктов, меда, мяса птицы и яиц с Украины в Черногорию.