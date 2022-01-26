Приштина, , 22:28 — REGNUM В муниципальном руководстве Приштины 26 января сообщили о том, что 18 января 2022 года был подписан экстренный контракт о решении проблемы бродячих собак. Реализация контракта началась 18 января 2022 года.

Пес рядом с дорогой

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, контракт предполагает поимку, стерилизацию, вакцинацию и освобождение животных, а также контроль за их популяцией, подкорм, идентификацию и госпитализацию собак.

В течение ближайшей недели число пунктов кормления бродячих собак будет увеличено с пяти до 23. В муниципалитете была разработана внутренняя стратегия по решению проблемы бродячих животных.

В Приштине также был создан центр по работе с бродячими собаками, который также будет оказывать хозяевам животных помощь в дрессировке и социализации питомцев.

28 января в Приштине будет проведен круглый стол с участием представителей ЕС и НГО, посвященный формированию стратегии по решению бродячих животных.

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