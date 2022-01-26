Мюнхен, Германия, , 22:13 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» предложила 28-летнему опорному полузащитнику менхенгладбахской «Боруссии» и сборной Германии Маттиасу Гинтеру четырехлетний контракт, рассчитанный до конца сезона 2025/26.

ФК Бавария Мюнхен

Как сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter-аккаунте, футболист перейдет в «Баварию» летом 2022 года на правах свободного агента, так как контракт Гинтера с «жеребятами» истекает 30 июня.

В текущем сезоне Маттиас Гинтер сыграл в двадцати матчах за «Боруссию» из Менхенгладбаха во всех турнирах, проведя на поле суммарно 1770 минут.

Ранее сообщалось, что «Бавария» также заинтересована в подписании полузащитника «Боруссии» и сборной Швейцарии Дениса Закариа.