26 января 2022 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 23:20 — REGNUM Информация, согласно которой один из крупнейших производителей хлебобулочных изделий в России компания Fazer предупредила о подорожании своей продукции с 1 февраля на 16,5% — 30% в зависимости от категории, вызвала реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 26 января в социальной сети «ВКонтакте».

Борис Григорьев. Бедность (фрагмент). 1925

"Когда уже нас предупредят о резком росте зарплат и пенсий? Как бы не пропустить этот исторический момент!» — пишет Леонид Х.

Пенсия Misanec.ru

Многие пользователи пришли к выводу, что нет никаких объективных причин для того, чтобы хлеб в России дорожал, кроме желания бизнесменов нарастить свою прибыль.

«Я извиняюсь спросить: а кто этот хлеб печёт? Зарубежные компании? А зерно чьё? Тоже забугорное? По-моему, всё своё, отечественное. Так какого чёрта цены растут? Вы там совсем уже от жадности границы разумного потеряли?!» — возмущается Андрей Б.

Некоторые комментаторы считают стыдной ситуацию, когда и без того тяжёлое экономические положение в России усугубляет рост цен на хлеб, которого в Российской Федерации просто завались.

«Нормальная ситуация. Да-да, не удивляйтесь! Страна — лидер по продажам зерновых не может контролировать цены на хлеб. Может быть, государству пора забрать под свой контроль все хлебобулочные предприятия, транспортировку муки и зерна с полей? Разве не видно, что коммерсы наглеть начали безмерно, наживаются на социально значимых продуктах!» — указывает Серый В.

Цены на продукты Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Часть людей считает, что российские власти обещали, что не будет роста цен на социально значимые продукты, в числе которых, конечно же, хлеб, но, оказывается, что, взятые на себя обязательства, как мы видим, можно не исполнять.

«Обещали же, что цены на продукты первой необходимости не будут повышаться. Чего стоит слово, данное властями? Видимо, ничего», — отмечает Любовь Л.

Ряд пользователей указывает на то, что частные предприятия в данной ситуации понять можно, потому что при общем росте цен на всё подряд им тоже приходится поднимать стоимость конечной продукции, чтобы бюджет не провисал.

«Очевидные вещи: курс доллара, биржа, экспорт, производитель не хочет терять прибыль в таких условиях. А как же мы, простые люди? Как жить с непроиндексированными зарплатами? На что власти рассчитывают? Как население выживет в такую турбулентность?!» — задаётся вопросом Александр Е.

Отдельные комментаторы отмечают, что рост цен на товары продолжается уже более года, но всё никак не может остановиться. Такая тенденция пугает людей, о чём они сообщают в комментариях.

Цены Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Меня только один вопрос волнует: когда конец? Ну серьёзно, сколько ещё может всё дорожать? Где предел? Уже цены на продукты выше, чем в Европе!» — интересуется Анна Б.

«Может, для Прибалтики Fazer — крупный производитель, а для России — так себе. Даже для Москвы и Санкт-Петербурга это не очень крупная компания. Да и практически все розничные сети сейчас свой хлеб пекут. На них ориентироваться надо», — считает Надежда С.

Нашлись и те, кто убеждены, что рост цен продукции одной компании не будет означать, что все остальные последуют их примеру. Более того, правительство может отреагировать на необоснованные завышения стоимости, для этого существуют соответствующие меры, пишут граждане.

«Урожай зерновых хороший, а цены на хлеб обещают резко повысить?! Надо резко наказывать крупных производителей за неоправданное повышение цен на всё! Очень плохо работает ФАС! Надо резко повысить пошлины на всю продукцию, вывозимую за рубеж, чтобы компенсировать неоправданный рост цен для населения!» — предлагает Геннадий А.

Три корочки хлеба Цитата из кф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР

Напомним, 25 января РБК опубликовало материал, согласно которому один из крупнейших производителей хлебобулочных изделий в России компания Fazer предупредила о подорожании своей продукции с 1 февраля на 16,5% — 30% в зависимости от категории.