Флоренция, Италия, , 22:10 — REGNUM 23-летний бразильский форвард швейцарского «Базеля» Артур Кабрал заменит Душана Влаховича в «Фиорентине». «Фиалки», как сообщает Фабрицио Романо, предложили «Базелю» 16 миллионов евро за трансфер Кабрала.

Логотип Ювентуса

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» согласилась отпустить 21-летнего таранного форварда сборной Сербии Душана Влаховича в туринский «Ювентус». Сумма трансфера составит 70−75 миллионов евро.

В текущем сезоне швейцарской Суперлиги 2021/22 Артур Кабрал забил четырнадцать мячей и отдал четыре результативные передачи. В Лиге Конференций УЕФА на счету бразильца тринадцать голов в двенадцати матчах.

Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Артура Кабрала в 15 миллионов евро. Соглашение футболиста с «Базелем» рассчитано до 30 июня 2023 года.