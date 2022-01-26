Вашингтон, , 22:08 — REGNUM В результате взрыва, произошедшего на химическом заводе в американском штате Луизиана, пострадали не менее шести человек, сообщает 26 января телеканал KPLC со ссылкой на представителя компании-владельца предприятия.

Взрыв Екатерина Булатова © ИА REGNUM

По данным компании Westlake Chemical, госпитализация потребовалась пятерым пострадавшим от взрыва на химическом заводе, расположенном в городе Уэстлейк.

Ранее сообщалось, что от мощного взрыва резервуара с этилендихлоридом, после которого в небе образовался длинный дымовой шлейф, пострадали три человека, получившие легкие травмы.

Причины взрыва выясняются.

Экстренные службы официальных комментариев пока не дают.

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